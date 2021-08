José Luis Espert se metió en las “peleas de peluquería” de Juntos por el Cambio

El precandidato a diputado nacional José Luis Espert participó esta noche de Comunidad de Negocios, por LN+, opinó sobre la economía argentina y criticó a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. “Basta de guitarreo, basta de peleas de peluquería. Hay una parte que es honorable, pero hay otra que yo no puedo creer lo que se están diciendo Manes, Lilita... hay que ir contra un sistema que lo único que genera es hambre y pobreza”, dijo Espert.

El economista, que encabeza la lista como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañado por Carolina Píparo, por Avanza Libertad, analizó los problemas económicos que atraviesa el país y manifestó: “Es un sistema que falla hace mucho tiempo. Todos los planes económicos en los últimos 50 años terminaron en crisis”.

“Tenes un conjunto de despilfarradores en el Congreso, esclavos impositivos en lugar de ciudadanos, el Senado acaba de sancionar con Cambiemos un nuevo impuesto al seguro de los autos para los plan de deforestación. Y después, es que tenés sindicalistas que son garcas”, enumeró. No obstante, el precandidato se mostró optimista. “Se puede cambiar. De 193 países, el 70 u 80 por ciento tienen un sistema diferente al nuestro para que la gente viva bien, no mal como acá. Si el grueso del mundo vive bien, ¿por qué nosotros no paramos de insistir en vivir mal?”, se preguntó.

.@DrDanielGollan fue vergonzoso el pogo después de tu renuncia y te repito, llamaste a debatir ideas y ya te dije que yo sí quiero. No te quedes en el amague. pic.twitter.com/OC1o9h4oRc — Jose Luis Espert (@jlespert) August 2, 2021

“El plan económico de Alberto va a terminar mal, falla un núcleo duro que es ir contra todo lo natural, usas al mundo en lugar de una oportunidad para comerciar como prestamista”, siguió Espert. Y en otro momento de la entrevista apuntó contra el exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan. “Debatamos sobre el desastre en la provincia. Él es responsable, fue un caradura de haber bailado un pogo con el ministro de salud”.

Por último, sobre las elecciones legislativas, concluyó: “Es una elección legislativa, voten con tranquilidad. A mi me acompaña gente honorable de cabo a rabo. Hemos logrado un hecho histórico que es juntar a todo el liberalismo en la provincia de Buenos Aires”.

LA NACION