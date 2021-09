Luis Majul: “Dicen barbaridades, hacen desastres”

No es que a los chicos o a nosotros nos asuste demasiado la palabra “garchar”. Lo que inquieta es el bajo nivel del debate. No es que tengamos que tomar al pie de la letra al presidente Alberto Fernández cuando sugiere que no puede ser un títere y un autoritario al mismo tiempo.

De hecho, sí se puede ser algo parecido a un títere y a un autoritario también. Alberto, sin ir más lejos, se muestra como un autoritario cuando le habla a alguien más débil que él. Sin embargo, parece muy sumiso cuando se dirige a ella.

Lo que asusta es el bajo nivel intelectual. Lo básico de sus argumentos. Revela, en realidad, lo poco que tienen para mostrar. Para reivindicar. No pueden reivindicar la pésima administración de la pandemia. La cuarentena eterna. Los más de 111 mil de muertos por Covid. No pueden reivindicar ahora el goce después de controlar incluso nuestra sexualidad, como lo hicieron el año pasado.

No pueden reivindicar ni el baile, ni el disfrute, ni la libertad porque cerraron las escuelas, por pura ideología o ignorancia. Sin ninguna base científica. No pueden reivindicar la libertad para vivir cuando no te dejan producir, ni comprar dólares, ni adquirir las vacunas de cualquier laboratorio, con argumentos mentirosos y pueriles.

Por otra parte: ¿qué nos puede importar a quienes nos levantamos todos los días a laburar, que el Presidente nos diga que no va a traicionar a sus aliados en el Frente de Todos?

Nos importa, sí, por ejemplo, que la candidata Victoria Tolosa Paz haya usado un avión de la Policía Federal para hacer campaña. Porque lo hacen con tu plata. Y con la mía. Nos importa que hayan vuelto a cerrar la exportación de carne, porque se trata de una medida que nos condena a la pobreza.

Nos importa que mañana empieza septiembre y aumentan las expensas, los colegios, las prepagas y los cigarrillos también. Nos importa que la ministra de Seguridad, Sabina Frederich, piense que la Argentina es mejor que Suiza porque es menos aburrido. Y que su colega del mismo Frente de Todos, el ministro de Seguridad de la provincia, el comentarista Sergio Berni, le responda con los más ácidos argumentos de la oposición, mientras los casos de inseguridad se multiplican con prisa y sin pausa.

Es decir: no nos preocupan tanto las tonterías que dicen, sino las barrabasadas que hacen.