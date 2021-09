Luis Majul: “Hicieron todo mal y quieren echarle la culpa a Macri”

Desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner asumieron, hicieron todo, o casi todo, mal. Muy mal. Y ahora, en el medio de la peor campaña de la historia reciente, le quieren echar la culpa de todo, o de casi todo, a Mauricio Macri.

Vamos a sobrevolar aquí, solo para refrescar nuestra memoria, algunos de los principales hechos. Arrancó en punta Cristina, en diciembre de 2019, amenazando a los jueces del tribunal que la tienen que investigar como jefa de una asociación ilícita. Enseguida, se sumó el Alberto con un fuerte ajuste a los jubilados, a pesar de que lo vendió como un aumento. Trascartón, apareció Ginés González García y pronosticó que el Covid tardaría en llegar a la Argentina una eternidad. Que estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus. En marzo, el virus llegó finalmente y Alberto anunció el inicio de la cuarentena temprana.

Fue, esta, la cuarentana temprana, la única buena decisión. Pero degeneró en la peor: la cuarentena más larga del mundo. A partir de ese momento todo fue un desastre. Desastre político, económico y social. Con anuncios y vaticinios que no se cumplieron. A fines de marzo el Presidente dijo: “Entre la economía y la salud yo elegí la salud”. Por la misma época, fantaseó: “Le estamos ganando al COVID”. Enumero a continuación una serie de hechos:

· El último día de marzo de 2020 el Presidente calificó a Hugo Moyano como un dirigente ejemplar.

· El 3 de abril miles de jubilados fueron a cobrar sus haberes a las sucursales de los bancos y se los expuso a un contagio masivo.

· El 19 de abril, desde la Cornisa denunciamos el uso de datos falsos para rechazar beneficiaros del IFE.

· También en abril se reveló una noticia explosiva: el traslado de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires a prisiones domiciliarias. Esta semana, en Voces, Silvina Martínez transformó las especulaciones en datos oficiales. Salieron de las cárceles 11.500 detenidos, cuando solo el 20 por ciento de este total había cumplido la totalidad de la condena.

· A principios de junio, el Presidente, presionado por Cristina, el Instituto Patria y los chicos grandes de La Cámpora, anunció la expropiación de Vicentin.

· El 20 de junio el Gobierno recibió la primera cachetada política y social, con un masivo banderazo contra la expropiación.

· El 14 de julio Alberto dijo: “Prefiero tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 muertos sobre mi conciencia”.

· El mismo día, esa misma noche, el Presidente festejó el cumpleaños de Fabiola Yañez, junto a 12 personas más. Con un pequeño detalle: estaba prohibido por el DNU firmado por él mismo.

· El sábado 22 de agosto, compartió un almuerzo que se prolongó durante seis horas con Fabiola, Hugo Moyano, su mujer Liliana Zoulet, a la que luego se le agregaron Santiago Cafiero y Wado de Pedro.

· El 16 de octubre, el ex ministro Luis Miguel Etchevere denunció la usurpación del campo de su familia, impulsada por un aliado del Gobierno Juan Grabois.

· El 19 de noviembre se conoció la foto de Abigail.

· El 26 de noviembre el velatorio de Diego Armado Maradona terminó en un enorme caos.

El presidente Alberto Fernández salió en persona a la puerta de la Casa Rosada a intentar controlar a la multitud que quería participar del velorio de Maradona.

El 2021 fue todavía peor:

· El 19 de febrero, el periodista Horacio Verbitsky provocó una corriente de indignación nacional al admitir que se había vacunado antes gracias a su amistad con el ministro Ginés Gonzalez García.

· Casi de inmediato, el Presidente le pidió la renuncia al Ginés. Designó en su lugar a la secretaria Carla Vizotti, cuyo despacho estaba a metros del vacunatorio VIP y cuyos padres se vacunaron un poco antes que la mayoría de los adultos mayores.

· El 23 de mayo, en La Cornisa, Patricia Bulrich denunció que el Gobierno había impedido la concreción del contrato con Pfizer por la intención del exministro González García de obtener retornos.

· La denuncia permitió constatar lo que hasta entonces era una sospecha. A pesar de que la Argentina fue el primer país del mundo en ofrecer miles de voluntarios para la vacuna de Pfizer, el Gobierno decidió no contratar al laboratorio, privilegiando a la vacuna rusa de Sputnik.

· Los resultados están a la vista: 112 mil muertos, decimo país en el ranking mundial de muertos por millón y entre 20 mil y 50 mil decesos que se podrían haber evitado, según la mayoría de los científicos consultados.

También están a la vista los resultados de la decisión de cerrar la economía en general y las escuelas en particular. Porque, desde que Alberto y Cristina asumieron:

· La pobreza aumentó más de un 10 por ciento.

· Se registró una devaluación del peso, con respecto al dólar oficial, de casi el 60 por ciento. Y con respecto al blue, más del 110 por ciento.

· La inflación anual para este año, superaría el 50 por ciento.

· Hay una huida masiva de empresas extranjeras.

· También una huida masiva de grandes empresarios.

· Se registró un cierre masivo de negocios y empresas. Por decenas de miles.

· Se contabilizaron una serie de récords negativos.

· El más emblemático: una caída del consumo de carne récord, cuyo responsable es bajo el mismo gobierno que nos prometía volver al asado.

En un spot de campaña Alberto y Cristina “prometen” que si ganan “vuelve el asado”

En este contexto, ¿cómo no íbamos a tener una de las campañas más pobres desde 1983? ¿Cómo no íbamos a entristecernos por esta berretada?

La insólita frase de Tolosa Paz sobre el peronismo y el sexo

¿Cómo no íbamos a rescatar, la idea original de Ramiro Agulla haciendo participar a Gladys, la mamá de Randazzo?¿Cómo no íbamos a poner en contexto a Berni, que trabaja de ministro pero hace de comentarista, queriendo colgarse del spot, pero frivolizando la inseguridad, con la cantidad de víctimas de robos y homicidios diarios que se reportan en la provincia?

¿Cómo no exigir, una vez más, que no se manipulen los datos, ni nos llenen de relato? ¿Cómo no pedirte que vayas a votar, para que le pongas freno a los atropellos a la nueva casta de dirigentes en el poder?

Por eso me gustaría terminar con el mensaje que le dedicó Martin Tetaz a Kicillof, el gobernador que grita pero no gobierna, uno de los abanderados del relato “Pero Macri”.