Luis Majul: “Miserables: háganse cargo”

Escuchar

El expresidente Alberto Fernández podría ir preso si se confirman los “repetidos hechos de violencia física” y “terrorismo psicológico” que denuncia su expareja Fabiola Yañez. Esto porque la carátula de la causa pasaría de “lesiones leves” en el contexto de “violencia de género” a “lesiones graves y amenazas coactivas”.

Tampoco se descarta que se le sume otro delito: el de “privación ilegítima de la libertad”. Pero eso sucedería si es que Yañez pudiera demostrar que Fernández la mantuvo “virtualmente encerrada”. Sin poder salir durante cuatro meses de la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, a 30 metros del lugar donde trabajaba y dormía el entonces presidente. Sin embargo, la detención no sería inmediata. Pero no es algo que descartan los juristas expertos en violencia de género.

A propósito: hay otro presunto hecho de violencia física de Alberto contra Fabiola, que todavía no salió a la luz, y que sería el más repugnante de todos.

Según fuentes muy cercanas a la ex primera dama, habría sucedido, precisamente en la misma casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, mientras estaba embarazada. Las fuentes aseguran que Alberto Fernández la empujó y que Fabiola cayó al piso. Entonces, la mamá de Fabiola, Miriam Yañez Verdugo, que también estaba ahí, se interpuso entre ambos y le empezó a gritar a Fernández: ” ¡Pará! ¡Te pido que pares! ¿Qué hacés? La querés matar? ”.

El expresidente Alberto Fernández Rodrigo Néspolo - LA NACION

La mamá de Fabiola viene acompañando a su hija desde el 2 de diciembre del año pasado, cuando llegaron a Madrid junto a Francisco, de apenas dos años.

A Fernández, a Yanez, a su mamá y Francisquito se los pudo ver juntos a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2023 cuando festejaron la llegada de Año Nuevo, en el hotel Four Season.

En ese momento, la publicación del video generó indignación. El restaurant donde cenaron se encuentra en Sevilla Tres, en el barrio de Salamanca, y es atendido por uno de los cocineros más prestigiosos de España: Dani García, quien cuenta con tres estrellas Michelin. El costo del plato era de 600 euros y no incluía las bebidas con alcohol.

Miriam Yañez Verdugo fue la que descubrió el video que filmó desde su propio teléfono Fernández, en el que aparece Tamara Petinatto tomando cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada y en lo que parece ser un juego de mutua seducción.

De hecho, es probable que la flamante abogada de Fabiola, Mariana Gallego, lo presente como prueba para demostrar que Alberto no solo ejerció violencia física sino también psicológica, al humillarla una y otra vez.

Todavía muchos no entienden cómo ese video llegó a las manos del niño Francisco. Sin embargo, la explicación es muy sencilla. Alberto Fernández cambió, en su momento, ese aparato telefónico por otro nuevo.

La ex primera dama Fabiola Yañez Lalo Yasky - Getty Images South America

El “usado” se lo entregó a su hijo para que pudiera jugar y divertirse. Sin embargo, se olvidó de ejecutar un pequeño detalle: no lo vació de contenido. Es decir, no le quitó la totalidad de la información que guardaba.

Todo parece indicar que Cristina Kirchner, quien en las últimas horas intentó despegarse del escándalo poniéndose ella misma como una víctima de violencia de género, política y social, sabía que Alberto Fernández tenía muchas cosas que esconder. “ Yo puedo mostrar mi celular, no si si otros o todos pueden hacerlo ”, dijo en un acto hace unos meses.

Fuentes muy cercanas a Fabiola Yañez sostienen que las controvertidas imágenes en las que aparece Pettinato no son las únicas que se pueden ver en el aparato que estaba usando el hijo de Fernández. T ambién existirían otras con una actriz y actual funcionaria pública del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Fabiola Yañez confirmó en una entrevista todo lo que anticipamos desde que el periodista Claudio Savoia reveló el domingo pasado la existencia de unas fotos en las que ella aparece con el ojo derecho y la axila del brazo derecho golpeados.

Las fotos fueron reenviadas por la propia ex primera dama a María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández, mientras ejerció la presidencia.

El teléfono de María Cantero fue intervenido en el marco de la causa judicial por el escándalo de las contrataciones de los seguros. Alberto Fernández, Cantero y su pareja, Héctor Fernández Sosa, son tres de los principales involucrados. En esa causa, el juez Julián Ercolini investiga la participación y el cobro ilegal de comisiones por parte de brokers e intermediarios de esos contratos.

Cristina Fernández de Kirchner expone durante el curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina” en México. Prensa Instituto Patria

Como se sabe, en cuánto tomó conocimiento de la existencia de las fotos de Fabiola y los chats, Ercolini llamó al abogado de Fabiola Yañez, Juan Pablo Fioribello, para preguntarle si su cliente quería denunciar al expresidente por violencia de género. Eso sucedió durante los últimos días de junio.

Ahora todo parece indicar que Fioribello, quien formó parte de la defensa no solo de Yañez sino además del expresidente, en la causa denominada Olivos Gate, no se lo contó únicamente a Fabiola, sino también a Alberto Fernández. ¿Estaba jugando a dos puntas, tratando de sacar provecho de la situación?

Fuentes muy cercanas a Yañez sostienen que desde ese día de fines de junio su expareja ejerció “terrorismo psicológico” sobre ella diciendo que si lo denunciaba él se iba a suicidar.

Parte de esos diálogos habrían quedado registrados como mensajes de texto. Entre los registros que Yañez tendría en su poder hay algunos que contenían frases de este tenor:

”Me quiero suicidar”

”Pasame con Francisco que me quiero despedir de él”

“Esta vida no tiene sentido”

Y ella le habría respondido:

“Hacete tratar”

“Andá a un psicólogo”

“Pedí ayuda”

Las mismas fuentes cercanas a Yañez sostienen que Alberto la quería obligar a firmar un comunicado diciendo que esas imágenes no eran producto de un ataque de él ni de un hecho de violencia de género. Y que un día le dijo: “ Si no firmas el comunicado me voy a suicidar ”.

Tras romper el silencio, Yañez dio a entender que la violencia de Alberto contra ella recrudeció cuando se conocieron las imágenes de su fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos.

Las imágenes correspondían al 14 de julio de 2020, el día del cumpleaños de Fabiola, mientras millones de argentinos eran obligados a cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Pero esa foto fue publicada por la periodista Guadalupe Vázquez el 20 de agosto de 2021. Y a partir de ese momento, Alberto le empezó a echar la culpa de casi todo. Incluido el desastre que venía siendo su gobierno.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena (Archivo)

El sábado, la nueva abogada de Yañez, Mariana Gallego, firmó con su clienta un acuerdo de confidencialidad. Ahora mismo Gallego sigue en Madrid, trabajando en la redacción de la querella. Allí, presentará una denuncia penal y, en simultáneo, o un poco mas tarde, una denuncia en el fuero civil. Es decir: una demanda de dinero por los daños sufridos.

Los fiscales a cargo de la causa, Ramiro González y Carlos Rívolo, recibirán en los próximos días el contenido de dos celulares: un IPad y 22 pendrive que le secuestraron a Alberto Fernández en su departamento el viernes, a las 10 de la noche.

Entonces sabrán si el expresidente, como sostiene Fabiola, ejerció sobre ella terrorismo psicológico y si rompió la perimetral digital al reenviarle un comunicado donde anunciaría que contaría toda su verdad.

En la última edición del sitio El Cohete a la Luna publicada este domingo, el periodista simpatizante del kirchnerismo Horacio Verbitsky bajo el título de Ojo Negro y una ilustración animada y muy sugestiva, reveló que le hizo un reportaje a Alberto Fernández de una hora y cuarto.

Verbitsky aclaró que no reproduciría los textuales porque el compromiso era hacerlo después de que la publicara el diario El País de Madrid.

Verbistky dijo que Alberto le había dicho que el hematoma en el ojo no era por un golpe que el le había dado sino como producto de un tratamiento estético contra las arrugas. Que los moretones en la axila del brazo derecho fueron porque el presidente la había sostenido para evitar que le siguiera pegando. Y que tenía un mensaje donde la madre de Fabiola reconocía los supuestos problemas de alcoholismo de su hija.

Balcón del departamento de Alberto Fernández Nicolás Suárez - LA NACION

El vacunado VIP también citó un supuesto chat de la socióloga feminista Dora Barrancos, donde habría escrito: “Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a F. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adicción alcohólica. En realidad, si hay algo que imputarle a Alberto fue su agregada incapacidad de quebrar ese vínculo tóxico (sic). Lo casi trágico es que ahora está obligado a las dolorosas pruebas de la enfermedad de su pareja. Por supuesto los buitres y las hienas se hacen un festín. Ercolini se toma toda la venganza por la denuncia de Alberto a raíz de su encuentro glamoroso con Lewis y otros sátrapas. ¿Recuerdan?”.

En esta carrera de miserables, es imposible dejar de nombrar, además de a Cristina Kirchner, incapaz de hacer una mínima autocrítica o sentir empatía nada más que por ella misma, a Axel Kiciloff, quien se reconoció en estado de shock, pero lo hizo junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de abuso simple, y a punto de ser llamado a juicio oral, el próximo miércoles.

Los analistas clásicos del largo plazo dicen que la causa judicial por abuso contra Alberto Fernández podría ser el golpe final para terminar de derrumbar al peronismo. Lo comparan, en términos de impacto político, con los bolsos de José Francisco López, por los que Cristina aparentó quebrarse.

Los más tácticos sostienen que esto le da un largo respiro al presidente Javier Milei y lo posiciona todavía mejor frente a las elecciones legislativas del año que viene.

De hecho, el caso parece una novela por entregas. Porque se mezcla lo público y lo privado, la política y el morbo, el secreto y el erotismo del poder. Además los ejes de discusión se van corriendo a medida que se va conociendo más información.

El presidente Milei definió a las reacciones del kirchnerismo como un nuevo acto de “hipocresía progresista”. En tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel, después de ver la entrevista de Fabiola Yañez no se privó de mostrar su perspectiva, desde su cuenta de X. “La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo ”, escribió.

ARCHIVO - La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel asiste a un evento para conmemorar el Día de la Bandera en Rosario, Argentina, el jueves 20 de junio de 2024 Farid Dumat Kelzi - AP

Otro eje es el que se atreve a instalar el influencer Santiago Maratea, lejos de la política y cerca del sentido común. Un mensaje bien picante para quienes ahora se quieren despegar del asunto.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, por citar solo a los dos casos más escandalosos: armaron organizaciones criminales para robarle al Estado. Robaron vacunas. Cerraron un año y medio las escuelas. Se pelearon como si fueran niños. Por los negocios y por el poder. Fueron muy violentos de distintas formas. Y cobran sus jubilaciones de privilegio. Y se nos siguen riendo en la cara. Una embolsa más de 20 millones. Y el otro se lleva mas de 14 millones de pesos.

Cínicos, hipócritas, negadores, chorros, apropiadores y profanadores de las banderas más nobles de la existencia humana, deberían ser inhabilitados para hacer política de por vida, y condenados a devolver la que se llevaron durante los últimos 20 años.

Y todo esto, de una sola vez.