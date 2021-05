Luis Majul: “¿Qué tienen en la cabeza?”

¿A veces, no se te da por preguntarte qué tienen en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza, por ejemplo, Carlos Bianco, quién nos acusa de ser fanáticos del Covid-19 y de haber propiciado muertes en vez de terminar de vacunar a los bonaerenses, cuando tiene un 10 por ciento de dosis boyando en el aire (lo que representa casi medio millón de vacunas)?

¿No te da ganas de preguntarte qué tiene en la cabeza a Ginés González García, el mismo que dijo que le tenía más miedo al dengue que al Covid, el mismo que repartió la vacuna entre sus amigos, para salir, muy suelto de cuerpo, e indignado contra la acusación de Patricia Bullrich, en vez de pedir perdón, por los gravísimos errores que cometió? A mí no me consta que le haya pedido una coima a Pfizer ¿pero no debería haber explicado, por qué no tenemos esas 14 millones de dosis que hubieran evitado miles de muertes?

A ver si nos entendemos: hoy, 25 de mayo, en el día de la patria, pasamos la barrera de los 75 mil muertos. 75.056 fallecidos. ¿En serio, el caradura de Bianco, se lo quiere facturar a la oposición, a los medios, a los periodistas?

Hoy se registraron 24.601 contagiados. 576 muertos. Hay 6.552 camas de terapia intensiva ocupadas por Covid. Y la provincia de Buenos Aires es una de las que peor está ¿de verdad nos quieren endilgar sus brutales errores a nosotros?

Ya es demasiado con que Kicillof, el gobernador que no gobierna pero grita, se quiera adjudicar la compra de la Sputnik mientras chicanea por enésima vez a Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, en serio, a veces, no te preguntas, ¿qué tienen en la cabeza los que firmaron la solicitada “primero la salud y la vida, después la deuda”? ¿No se dan cuenta que sin crédito vamos a seguir fabricando pobres, como lo viene haciendo este Gobierno desde que asumió?

¿Qué tienen en la cabeza Alberto y Cristina? ¿No se dan cuenta que mientras se siguen peleado por la manija y el poder, los contagios y los muertos se multiplican y la economía se derrumba? ¿No se dan cuenta que hasta los niños ya saben que hay un gabinete formal integrado por Alberto, Guzmán, Santiago Cafiero Gustavo Béliz, Matías Kulfas, Vilma Ibarra, Cecilia Todesca y otro gabinete fantasma (el gabinete del Instituto Patria)?

¿Qué tienen en la cabeza, de verdad? Así que quienes protestaron hasta hace un rato en el Obelisco, Olivos, Rosario y Córdoba, hoy son destituyentes y ustedes, que se la pasaron la cuarentena sin barbijo, con actos multitudinarios, que no pudieron organizar ni el velorio de Maradona, son los campeones de la moral y del cuidado del otro?

¿En serio, después de tanta muerte, de tanto desastre, se siguen creyendo los dueños de la verdad? ¿Se siguen poniendo por encima de todos nosotros?