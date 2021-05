María Eugenia Vidal, sobre el cierre de escuelas: “Mando a mi hijo todos los días a un colegio de la Ciudad”

En un reportaje transmitido por el programa La Cornisa, con Luis Majul, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal analizó el conflicto educativo en torno a la presencialidad de los niños, niñas y adolescentes que por las restricciones a la circulación dispuestas por el Ejecutivo nacional no asisten a clases. Y dijo: “Mando a mi hijo a una escuela de la ciudad todos los días. Me parece grave cuando se quiere instalar que la escuela mata. Existen muchas instancias, opciones, antes de llegar al cierre de escuela por un año. Hay más de un millón de chicos que nunca se conectaron a la computadora ni devolvieron un cuadernillo en las escuelas de su zona; el 57% de los chicos de este país es pobre. La educación virtual no contempla esto; no contempla que en una casa tal vez hay un solo celular y es del padre o de la madre. No lo digo yo. Lo dice el Indec”.

Consultada sobre la emergencia sanitaria y la entrega de vacunas a sindicatos para su distribución nombrada como estratégica, Vidal analizó: “La intencionalidad política es tratar de convencer a quienes van a esos lugares de que tienen que agradecer por la vacuna a alguien. La vacunación es responsabilidad del Estado, la principal tarea de quien gobierna es conseguir vacunas y distribuirlas con justicia. Pretender que se agradezca un plan social es distorsionar la responsabilidad del Estado. Es lo que el Gobierno tiene que hacer, y lo tiene que hacer en los centros de salud, donde está el personal preparado”.

Vidal: "Me parece grave cuando se quiere instalar que la educación mata, que la escuela mata"

Por otro lado, sobre el plan de vacunación, agregó: “Tuvimos una cuarentena excesiva el año pasado y los propios especialistas del Gobierno lo reconocen. Tenemos las escuelas cerradas hace más de un año. Y no se cumplió el plan de vacunación. Mas grave es que no fue justo este plan, y lo comprobamos con el anuncio de las entregas de vacunas a camioneros. Cuando decimos que no se politice la pandemia, hablamos de estas cosas. ¿Qué piensa esta noche un chofer de colectivos, un cajero de supermercado, alguien que trabaja en delivery, o un taxista?”.

“El Gobierno no respeta las prioridades que planteó, definidas en una resolución de la ministra Vizzotti, que dijo quiénes tenían prioridad para vacunarse. Mis padres, al igual que los padres de muchos, todavía no tienen la segunda dosis. La gente está cansada de la inequidad. Le piden que sus hijos no vayan a la escuela y se festejan partidos de fútbol en la calle. La política nunca hace el esfuerzo, y porque hay un dirigente gremial amigo del Presidente, los camioneros reciben la vacuna primero”, señaló Vidal.

Vidal: "Voy a ponerle el cuerpo a la elección". En La Cornisa con Luis Majul

En ese marco, criticó duramente al gobernador Axel Kicillof, diciendo que su gestión “no empezó”. Y explicó: “El gobernador prometió en campaña más empleo, estaban preocupados por el hambre que había en la Argentina. Hoy hay menos trabajo, más desempleados, más hambre, la pobreza subió 11 puntos desde diciembre de 2019. Atravesamos una pandemia y no es indiferente a los resultados, pero percibo frente a eso enojo, gritos, soberbia y culpables. No veo respuestas concretas. Es mi mirada”.

LA NACION