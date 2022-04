Oscar Martínez: “Esta crisis de la Argentina es peor que la de 2001″

El actor Oscar Martínez, que vive actualmente en España, habló con Jony Viale en LN+ y aseguró que “la Argentina está peor ahora que en 2001″ y que la ve “convulsionada”. “Eso me entristece”, apuntó.

El argentino protagoniza, junto a Antonio Banderas y Penélope Cruz, Competencia oficial, una comedia que muestra el lado B de los actores y el universo del cine. A raíz de eso, habló con +Realidad sobre su trabajo pero, también, sobre la realidad del país.

Oscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas, en la presentación de su nueva película, Competencia oficial, en Madrid (Photo by CURTO DE LA TORRE/AFP) CURTO DE LA TORRE - AFP

“Veo lo convulsionada que está la Argentina y eso me preocupa y me entristece, porque hay un círculo vicioso del que no podemos salir, un grado de confrontación salvaje, donde no se debate lo que hay que debatir de fondo. Es una crisis que arrastramos desde hace muchas décadas, y que está llegando a niveles alarmantes”, dijo.

A continuación, consultado por el periodista Lucas Morando, sobre si esta situación le recordaba al 2001, aseveró: “Lo veo peor que en 2001″. Ante esa respuesta, le pidieron que profundizara y así lo hizo. “Me parece que es más profunda porque la arrastramos desde hace 80 años, y las consecuencias son catastróficas, no teníamos el índice de pobreza que tenemos hoy en la Argentina. Y es peor porque seguimos sin poder confiar en la moneda, con una inflación invivible; el 2001 fue una crisis muy grave, pero ahora si no estamos igual, es peor, porque después de 20 años no hemos mejorado”.

Acto seguido, Jony Viale le consultó sobre el acampe sobre la 9 de Julio que interrumpió la circulación en Buenos Aires por dos días. “Ni en España ni en ningún país del mundo existe cortar una calle, gobierne quien gobierne, del signo ideológico que sea, no existe. Acá (por España) hay protestas, como es legítimo que haya, pero se piden permisos, en un día determinado; no existe que de golpe un grupo de personas -ni siquiera numeroso- te corte La Castellana, ni por media hora”, ejemplificó.

Luego, se le preguntó por la inflación de España, que en la medición anual dio 9,8%, un número impactante para ese país pero alejado de lo que se vive en la Argentina. “Yo estuve acá trabajando hace 19 años, y todo cuesta lo mismo que ahora, no me doy cuenta de la inflación”, dijo al comparar la situación de ambos países.

En la entrevista, el actor fue consultado sobre la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Es grave por la circunstancia en la que está la Argentina. Que haya ese tipo de confrontación salvaje, que decía anteriormente, donde lo que dice el opositor es negado en términos absolutos, y se lo denigra, y así no podés construir una democracia, porque es disenso pero también respeto en eso. Siempre partiendo que todos quieren lo mejor para el país. Después el votante dirá o se equivocará o no”.