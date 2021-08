Para Miguel Ángel Pichetto, “nada es ajeno a un presidente sobre lo que pasa en Olivos”

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, volvió a cuestionar hoy la gestión de la pandemia por parte de Alberto Fernández y también opinó sobre la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama: “Nada es ajeno para un presidente sobre lo que pasa en Olivos”.

En una entrevista en LN+, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio calificó las decisiones del Poder Ejecutivo como “disparatadas” y subrayó las consecuencias que tuvo el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno sobre la economía argentina. “La cuarentena excepcional que vivió la Argentina fue un disparate bancado por los doctores que cada tanto siguen apareciendo en televisión. Esto que le pasa al Presidente es consecuencia de lo disparatado de las decisiones que se han tomado. Estuvimos cinco meses discutiendo si había que usar barbijo o no. Si hubiéramos tenido responsabilidad individual, si hubiéramos protegido el trabajo, la situación de la Argentina en términos económicos no sería la que hoy tenemos y el Presidente no tendría que estar dando explicaciones sobre lo que sucedió en Olivos”, expresó.

Además, apuntó contra la figura del Presidente, luego de que se conociera la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en medio de la cuarentena obligatoria. “Se ha fragilizado su palabra, se ha debilitado su mensaje”, opinó. Y agregó: “Nada es ajeno para un Presidente sobre lo que pasa en Olivos. No puede desconocer lo que pasa allí. Creo que estuvo más sincero cuando se hizo responsable, le faltó pedir perdón”.

Noticia en desarrollo

