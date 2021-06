Patricia Bullrich, sobre la interna de Juntos por el Cambio: “En una buena negociación, todos ceden”

La presidente del Pro, Patricia Bullrich, participó de una entrevista en Comunidad de Negocios, por LN+, y analizó las internas partidarias ante el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas. En este sentido, destacó que en los comicios se dirime la posibilidad de que la Argentina tenga “un parlamento equilibrado” para que los referentes kirchneristas “no puedan hacer lo que quieran con la salud, con la Justicia y con el Ministerio Público”.

Sobre el debate interno de los candidatos del frente de Juntos por el Cambio, destacó la importancia de mantener la unidad en el espacio político. “Es muy importante que, en todo lo que podamos, unifiquemos, aunque habrá lugares donde no se podrá”, dijo.

Para ella, el desafío del partido es “bajar la angustia social” ante la situación que se vive por la pandemia, “el fracaso del Gobierno” y “la imposición de Cristina Fernández de Kirchner de llevar al país a un extremo con Venezuela, las posiciones con Nicaragua, y la discusión del sistema de salud y por la propiedad privada”. Y disparó: “No vamos a ir por este camino de extremismo al cual nos lleva Cristina, sin respeto por el trabajo, el esfuerzo y la propiedad de cada argentino. Hay que poner el debate en el futuro”.

Patricia Bullrich: "Hay que ponerle un freno a Cristina Kirchner"

Además, resaltó que no se debe “adelantar la discusión del 2023″, y agregó: “No estamos discutiendo quién tiene la manija, quién es el jefe o quién es el candidato a presidente; sino que estamos discutiendo que la sociedad argentina tenga un parlamento equilibrado para que no puedan hacer lo que quieran con la salud, con la Justicia y con el Ministerio Público”.

Para alcanzar la unidad, entonces, la exministra de Seguridad contó que esta semana llamará a una reunión “para que el equipo conjunto de Capital y de provincia de Buenos Aires vaya ordenado y todo junto”. “Es un camino, hacia adelante, de freno a Cristina Kirchner en el parlamento”, lanzó. Y siguió: “En una buena negociación, todos ceden algo de lo que quieren o pretenden. Como presidenta del Pro tengo la obligación de ordenar internamente al partido; ese orden ayuda a que la coalición se tranquilice”.

Autocrítica y proyección

Consultada sobre los errores de la gestión de Cambiemos al frente del Poder Ejecutivo, Bullrich analizó que “cuando perdés una elección, lo primero que hacés es revisar por qué”. Y reconoció: “Hubo dos temas que no pudimos resolver. El primero fue la cuestión económica porque no logramos ser una salida para los sectores medios, trabajadores y monotributistas. La economía se enredó en 2018 y no pudimos salir. Luego creo que tuvimos una política de mantener un modelo de asistencia social que empobrece al país en vez de sacarlo hacia el trabajo y la libertad. La política social y la política económica son dos elementos que ya estamos pensando en hacer totalmente diferente hacia el futuro”.

Si volvieran a asumir, Bullrich consideró que una de las claves a trabajar es la confianza. Sería necesario “un shock para bajar la inflación rápidamente”, dijo y explicó que esto “genera una tranquilidad social muy profunda”. Entonces, concluyó: “A partir de ahí tenés que hacer cambios estructurales, organizacionales y de las relaciones de las nuevas empresas con los nuevos trabajadores. Hay que modernizar el país inclusivamente y cambiar la matriz social por una matriz laboral. No podemos seguir con chicos de 18 años que hasta los 30 viven de un plan social. Hay que sacarlos de ahí con un modelo salarial, no asistencial”.

LA NACION