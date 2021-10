Silvia Lospennato: “La gente en las urnas pidió futuro, el Gobierno devolvió pasado”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato participó de Comunidad de Negocios por LN+, y opinó sobre la actitud del Gobierno tras el resultado de las PASO y sobre el rol de la oposición en medio de las elecciones legislativas. “La gente en las urnas pidió futuro, el Gobierno devolvió pasado”, lanzó.

“Siento que no escucharon, no entendieron lo que pasó en las urnas, el mensaje es absolutamente el contrario al que esperábamos. En lugar de un mensaje de racionalidad, de moderación, de entender que hay una sociedad que dice que así no se puede seguir, que hay que cambiar el rumbo del Gobierno, hubo un mensaje como se reafirmaron. Además buscaron como una reconstrucción de volver al pasado trayendo ministros que ya tuvieron responsabilidades. El Gobierno reacciona en contra de lo que fue el mensaje de las urnas, por eso es tan importante que en noviembre hablemos más fuerte”, expresó.

Consultada sobre quién gobierna la Argentina, ante la imponente figura de la vicepresidenta, la legisladora manifestó: “Me parece que esta subestimación que hace el kirchnerismo a los ciudadanos, los datos le demuestran que no lo pueden seguir haciendo”. En esta línea, habló de la carta de Cristina Kirchner y sostuvo que fue “una manera de la vicepresidenta de despegarse de Alberto Fernández”.

“La hizo para decir que las cosas que salieron mal no fueron decisiones de ella. Pero la gente no lo cree, con razón. Cuando tomaron la decisión que fue tan grave para la sociedad, que fue cerrar las escuelas casi dos año, el ministro de Educación nacional opinaba lo contrario, la decisión vino de la alianza Baradel-Kicillof y eso es Cristina, es una orden que vino de ahí”, agregó. Aunque no negó la responsabilidad del presidente Alberto Fernández, repudió la necesidad de querer descargar las responsabilidad sobre el Gobierno. “La gente no lo cree”, enfatizó.

En otro momento, Lospennato sostuvo que la situación en la que está la Argentina “puede empeorar mucho”. En este sentido, sostuvo que la oposición puede frenar las decisiones del Gobierno desde su lugar en el Congreso. “Podemos frenar que sigan subiendo impuestos a la producción; podemos poner límites a la emisión descontrolada que nos está generando una inflación galopante”, ejemplificó.

Y continuó: “Lo que más afecta la pobreza por ingresos y lo que hace variar ese indicador es la inflación y la pregunta es si esperamos menos o más en los próximos meses, si creemos que el Plan Platita es un plan que se condice con bajar la inflación, si hay una preocupación por bajar la pobreza. Hay que atacar este problema primero que otro”.