Resultados del Quini 6 de hoy, 29 de octubre

El Quini ofrecía este miércoles 29 de octubre de marco de pozo estimado total de $. El sorteo realizado, en su modalidad Tradicional, entregó como ganadores los números:17-23-35-37-39-43

En la ronda de seis aciertos, este pozo de $$ 650.000.000 quedó vacante.

En la ronda de cinco aciertos, tuvo 18 ganadores, y cada uno de ellos se llevó $$ 1.498.017 en premios.

Por su parte, en la ronda de cuatro aciertos, tuvo 865 ganadores, y cada uno de ellos se llevó $$ 9.351 en premios.

Estos son los últimos resultados del Quini 6

Sorteo de La Segunda del Quini 6

Los números beneficiados en el sorteo de La Segunda fueron: 0-3-29-32-35-39

El premio de $$ 1.581.574.649 para los seis aciertos quedó vacante. Con cinco aciertos, tuvo 20 ganadores, que se llevaron $$ 1.348.215 pesos en premios. Por su parte, en la ronda de los cuatro aciertos tuvo 774 ganadores que obtuvieron $$ 10.451 pesos.

Sorteo de Siempre Sale del Quini 6

Los números beneficiados en el sorteo de Siempre Sale fueron: 0-10-15-16-25-27

El premio de $$ 10.517.997 para los cinco aciertos tuvo 23 ganadores.

Sorteo del Pozo Extra del Quini 6

Los números beneficiados en el sorteo del Pozo Extra fueron: 17-23-35-37-39-43-0-3-29-32-35-39-8-11-17-22-37-39

El premio de $$ 342.105 para los seis aciertos tuvo 380 ganadores.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la Agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador en la capturadora de apuestas y le dará en retorno un ticket que acredite el juego.

Aunque el objetivo máximo del juego es acertar los 6 números, los que acierten cinco de seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

El Quini 6 propone tres variantes:

Tradicional

Revancha

Siempre sale

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale es necesario haber participado del sorteo de la Tradicional. Los montos de las apuestas varían según el juego y están sujetos a actualizaciones por parte de los organizadores.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $362.830.402. El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlaren el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

¿Qué es el QUINI 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.