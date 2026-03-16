Resultados de la Quiniela de Córdoba ronda Vespertina de hoy, 16 de marzo

La Quiniela de la provincia de Córdoba realizó este lunes 16 de marzo el sorteo de la edición Vespertina, que entregó como número ganador al: 5892.

De este primer resultado se desprende que la cabeza fue para el número 92, que en el diccionario de los sueños significa: el médico.

Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

5892

2222

8088

9594

El sorteo de la Quiniela de Córdoba, en su edición Vespertina, se completa con los siguientes números:

2307

9694

4100

6714

2645

7807

0197

1322

2639

6495

9480

8065

4485

7434

3505

8415

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Córdoba?

La lotería de la provincia de Córdoba realiza cinco concursos de quiniela de lunes a viernes (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina, Nocturna y La Turista). Los días sábados realiza cuatro de los sorteos (queda afuera La Turista).

La Turista es el quinto concurso de la quiniela que se sortea de lunes a viernes en el horario de las 22:15 horas. El extracto se resuelve por tres códigos: Lotería de Santiago, Quiniela de Misiones y Quiniela de Córdoba.

Cómo jugar a la Quiniela de Córdoba

Se trata de un concurso de jugadas, entendidas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos.

Las apuestas se realizan en las agencias oficiales, que cuando disponen de capturadoras de apuestas, permiten apostar hasta minutos antes del sorteo.

Hay tres tipos de apuestas:

A primera: significa que sólo se apuesta que el número saldrá a primera. Puede apostarse una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras.

A los premios: significa que se apuesta que el número elegido saldrá en segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo, décimo quinto, o en vigésimo lugar. Puede ser una cifra (solo hasta el quinto lugar), dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Cabe aclarar que se apuesta no a la posición, sino al rango elegido. Por ejemplo en el caso del décimo, se está apostando a que el número salga en las diez primeras posiciones.

Redoblona: significa que se apostó a que dos números (de dos cifras exclusivamente) saldrán en lugares determinados.

Luego de iniciada su apuesta, el cliente recibirá un ticket que será el único comprobante válido para cobrar premios si correspondiese, haciéndose efectivo en el mismo lugar en el que se efectuó la apuesta.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela de Córdoba?

Los números ganadores en los sorteos de la Quiniela de Córdoba pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

¿Dónde se pagan los premios?

Los premios de la quiniela cordobesa se abonan en la agencia donde el ganador compró el ticket.