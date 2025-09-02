LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Matutina de hoy, 2 de septiembre

Este martes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 84 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 2 de septiembre
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Matutina. El número ganador resultó ser el 2784.

La cabeza del sorteo fue el número 84, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la iglesia. Por otra parte las letras fueron .

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 2784
  • 9755
  • 2210
  • 6721

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Matutina los siguientes números:

  • 7525
  • 8208
  • 7658
  • 8240
  • 9499
  • 3216
  • 5826
  • 5925
  • 3564
  • 3741
  • 0098
  • 4186
  • 5879
  • 4426
  • 3654
  • 6655

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. La inversión que subió 26% en el último mes
    1

    “El petróleo digital”: la criptomoneda ether subió 26% en el último mes

  2. Tenso intercambio entre Villarruel y un sindicalista de izquierda en una fábrica
    2

    Tenso intercambio entre Victoria Villarruel y un sindicalista de izquierda en una fábrica

  3. Qué dijo el periodista de Uruguay que prometió pasar los audios de Karina Milei
    3

    La Tapadita: qué dijo el periodista de Uruguay que prometió pasar los audios de Karina Milei

  4. Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados
    4

    Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados

Cargando banners ...