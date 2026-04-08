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Resultados de la Quiniela Nacional ronda Matutina de hoy, 8 de abril

Este miércoles se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 13 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

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Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 8 de abril
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 8 de abril

Este miércoles 8 de abril se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Matutina. El número ganador resultó ser el 6813.

La cabeza del sorteo fue el número 13, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la yeta. Por otra parte las letras fueron LMST.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 6813
  • 8945
  • 4444
  • 3923

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Matutina los siguientes números:

  • 4557
  • 7752
  • 0464
  • 9761
  • 8689
  • 8432
  • 9343
  • 5641
  • 3956
  • 9956
  • 2251
  • 0737
  • 7742
  • 0150
  • 4988
  • 3618

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

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