LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Matutina de hoy, 8 de septiembre

Este lunes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 32 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 8 de septiembre
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 8 de septiembre

Este lunes 8 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Matutina. El número ganador resultó ser el 2832.

La cabeza del sorteo fue el número 32, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el dinero. Por otra parte las letras fueron .

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 2832
  • 4629
  • 0069
  • 9067

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Matutina los siguientes números:

  • 6146
  • 1214
  • 0303
  • 5305
  • 7593
  • 5091
  • 7532
  • 0193
  • 4836
  • 2748
  • 7284
  • 2901
  • 4127
  • 3689
  • 6432
  • 6999

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue en su distrito a cada uno de los 135 intendentes bonaerenses
    1

    Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia

  2. Cuáles son las razones del tsunami político que amenazan al plan económico
    2

    Cuáles son las razones del tsunami político que amenazan al plan económico

  3. Mapa de resultados por secciones y municipios de la provincia de Buenos Aires
    3

    Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios

  4. La bebida más popular está en un laberinto y bajo amenaza de perder un reinado en Estados Unidos
    4

    Crisis profunda: la bebida más popular está en un laberinto y bajo amenaza de perder un reinado en Estados Unidos

Cargando banners ...