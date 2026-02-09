LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Matutina de hoy, 9 de febrero

Este lunes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 49 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 9 de febrero
Sorteo de la Quiniela Nacional Matutina: los 20 ganadores de hoy, 9 de febrero

Este lunes 9 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Matutina. El número ganador resultó ser el 6449.

La cabeza del sorteo fue el número 49, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la carne. Por otra parte las letras fueron AQTV.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 6449
  • 3800
  • 6893
  • 0731

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Matutina los siguientes números:

  • 3162
  • 6599
  • 0683
  • 1935
  • 8231
  • 4540
  • 5532
  • 9029
  • 0415
  • 0153
  • 3278
  • 0992
  • 5526
  • 9168
  • 9953
  • 1590

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Tiene 24 años, renunció a su trabajo para actuar y hoy es el protagonista de la serie del momento
    1

    De mesero a estrella: Hudson Williams, el actor de Más que rivales, la serie del momento

  2. Frustran un espectacular robo a un blindado, con escenas de cine
    2

    Frustran un espectacular robo a un blindado en Italia, con escenas de cine

  3. Edith Hermida habló tras la contestación de la Oficina de Respuesta Oficial a sus cuestionamientos en lo de Mirtha Legrand
    3

    Edith Hermida habló tras la contestación de la Oficina de Respuesta Oficial a sus cuestionamientos en lo de Mirtha

  4. La madre de Bastián habló antes de subir con su hijo al avión sanitario para su traslado
    4

    Trasladan a Bastián a un centro médico privado del conurbano a cuatro semanas del trágico choque en La Frontera