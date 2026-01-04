Resultados de la Quiniela Nacional ronda Nocturna de hoy, 3 de enero
Este sábado se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 55 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste
Este sábado 3 de enero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Nocturna. El número ganador resultó ser el 3455.
La cabeza del sorteo fue el número 55, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la música. Por otra parte las letras fueron .
Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Nocturna se realiza a las 21:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:
- 3455
- 8748
- 2469
- 4685
Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Nocturna los siguientes números:
- 5806
- 1127
- 2692
- 6414
- 5458
- 1346
- 6323
- 5735
- 7432
- 2766
- 2746
- 4219
- 8185
- 7898
- 2119
- 1767
¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?
La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.
- La primera: 12:00 h.
- La matutina: 14:30 h.
- La vespertina: 17:30 h.
- La nocturna: 21:00 h.
¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?
El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).
La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.
APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.
En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.
¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?
Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION
