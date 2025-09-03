Resultados de la Quiniela Nacional ronda Previa de hoy, 3 de septiembre
Este miércoles se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 29 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste
Este miércoles 3 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 4829.
La cabeza del sorteo fue el número 29, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: San Pedro. Por otra parte las letras fueron .
Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:
- 4829
- 5084
- 7198
- 6870
Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Previa los siguientes números:
- 6114
- 9731
- 2493
- 3954
- 8583
- 9061
- 3337
- 2235
- 9318
- 5756
- 2676
- 3557
- 1930
- 4726
- 6173
- 1439
¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?
La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.
- La primera: 12:00 h.
- La matutina: 14:30 h.
- La vespertina: 17:30 h.
- La nocturna: 21:00 h.
¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?
El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).
La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.
APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.
En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.
