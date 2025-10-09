LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Previa de hoy, 9 de octubre

Este jueves se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 24 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 9 de octubre
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 9 de octubre

Este jueves 9 de octubre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 5324.

La cabeza del sorteo fue el número 24, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el caballo. Por otra parte las letras fueron .

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 5324
  • 8369
  • 1752
  • 6311

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Previa los siguientes números:

  • 6117
  • 2792
  • 8175
  • 8778
  • 0050
  • 3976
  • 7961
  • 9781
  • 6074
  • 3777
  • 8274
  • 8487
  • 5020
  • 0192
  • 8862
  • 9150

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Una charla con Serrat, las cicatrices por una ausencia familiar y lo que el cáncer le enseñó
    1

    La última entrevista de Miguel Ángel Russo con LA NACION: “Una mañana voy a decir ‘hasta acá llegué’, y no habrá marcha atrás”

  2. Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
    2

    Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU

  3. Lemoine y Pagano volvieron a cruzarse, la diputada libertaria denunció que fue golpeada y Moreau tuvo que intervenir
    3

    Lemoine y Pagano volvieron a cruzarse en Diputados y Moreau tuvo que intervenir: “Dejen de pelear”

  4. La Policía que se llevó a Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón
    4

    La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura

Cargando banners ...