LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Primera de hoy, 3 de marzo

Este martes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 67 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Primera: los 20 ganadores de hoy, 3 de marzo
Sorteo de la Quiniela Nacional Primera: los 20 ganadores de hoy, 3 de marzo

Este martes 3 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Primera. El número ganador resultó ser el 0667.

La cabeza del sorteo fue el número 67, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la víbora. Por otra parte las letras fueron AGGY.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Primera se realiza a las 12:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 0667
  • 3084
  • 9798
  • 5037

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Primera los siguientes números:

  • 7896
  • 6035
  • 0775
  • 5895
  • 9846
  • 6040
  • 8287
  • 7563
  • 8031
  • 5998
  • 5182
  • 1623
  • 8117
  • 2577
  • 6380
  • 2395

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Dos drones impactaron contra la embajada de los Estados Unidos en Arabia Saudita y Trump advirtió que va a responder
    1

    Dos drones impactaron contra la embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita

  2. Petri criticó a Villarruel y la vice contraatacó: "Quieren mi renuncia pero no se les va a dar"
    2

    Petri y Villarruel se cruzaron por un gesto en el Congreso: de “golpista” a “te conozco por el trencito de la alegría”

  3. La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas y la primera se paga a los 60 días de manejarlo
    3

    La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días

  4. Retiran una placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura de la Casa de Argentina en París
    4

    Retiran una placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura de la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París