LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Primera de hoy, 4 de febrero

Este miércoles se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 45 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Primera: los 20 ganadores de hoy, 4 de febrero
Sorteo de la Quiniela Nacional Primera: los 20 ganadores de hoy, 4 de febrero

Este miércoles 4 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Primera. El número ganador resultó ser el 1845.

La cabeza del sorteo fue el número 45, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el vino. Por otra parte las letras fueron BKLT.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Primera se realiza a las 12:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 1845
  • 5034
  • 6625
  • 7624

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Primera los siguientes números:

  • 1558
  • 2355
  • 0257
  • 8494
  • 2380
  • 7383
  • 5238
  • 9829
  • 7511
  • 8914
  • 1892
  • 3881
  • 7350
  • 3266
  • 0499
  • 9482

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
    1

    De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron

  2. 2

    Científicos de la Universidad de Stony Brook revelan la edad en la que la función cerebral empieza a disminuir

  3. Los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores
    3

    Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores

  4. El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la pandemia
    4

    El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la gestión de la pandemia: “Pavorni”