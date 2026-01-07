LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Primera de hoy, 7 de enero

Este miércoles se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 77 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Primera: los 20 ganadores de hoy, 7 de enero
Sorteo de la Quiniela Nacional Primera: los 20 ganadores de hoy, 7 de enero

Este miércoles 7 de enero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Primera. El número ganador resultó ser el 8377.

La cabeza del sorteo fue el número 77, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: las piernas. Por otra parte las letras fueron GGVW.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Primera se realiza a las 12:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 8377
  • 1562
  • 3287
  • 3093

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Primera los siguientes números:

  • 7228
  • 8521
  • 9001
  • 0880
  • 9860
  • 2144
  • 6340
  • 1041
  • 8873
  • 8662
  • 3825
  • 2861
  • 6895
  • 4326
  • 2016
  • 6991

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera
    1

    La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera

  2. Veteranos de Malvinas argentinos e ingleses se unen en una gesta inédita a la cima del Aconcagua
    2

    Tienen entre 60 y 70 años: veteranos de Malvinas argentinos e ingleses se unen en una gesta inédita a la cima del Aconcagua

  3. Los depósitos en dólares le dan un nuevo motivo para festejar al Gobierno
    3

    Los depósitos en dólares del sector privado rozan los US$37.000 millones y alcanzaron un récord

  4. Se firmó la toma de posesión de las primeras rutas privatizadas por el Gobierno
    4

    Se firmó la toma de posesión de las primeras rutas privatizadas por el Gobierno

Cargando banners ...