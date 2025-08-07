LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Vespertina de hoy, 7 de agosto

Este jueves se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 08 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina: los 20 ganadores de hoy, 7 de agosto
Sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina: los 20 ganadores de hoy, 7 de agosto

Este jueves 7 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Vespertina. El número ganador resultó ser el 0408.

La cabeza del sorteo fue el número 08, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el incendio. Por otra parte las letras fueron .

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Vespertina se realiza a las 18:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 0408
  • 5640
  • 9852
  • 7453

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Vespertina los siguientes números:

  • 4007
  • 9735
  • 2883
  • 9043
  • 1439
  • 8654
  • 6826
  • 4452
  • 5344
  • 1838
  • 2464
  • 9147
  • 0204
  • 1434
  • 7250
  • 8122

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron muerto al guía argentino de 77 años que había desaparecido durante una excursión
    1

    Encontraron muerto al guía argentino de 77 años que había desaparecido durante una excursión en Paraguay

  2. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en agosto
    2

    Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025

  3. La cadena uruguaya que se sube a la pelea para quedarse con Carrefour
    3

    Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour

  4. Una estatua de sirena será retirada en Copenhague por considerarse “pornográfica”
    4

    Una estatua de sirena, obra de Peter Bech, será retirada en Copenhague por considerarse “pornográfica”

Cargando banners ...