LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Vespertina de hoy, 9 de enero

Este viernes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 65 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina: los 20 ganadores de hoy, 9 de enero
Sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina: los 20 ganadores de hoy, 9 de enero

Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Vespertina. El número ganador resultó ser el 3065.

La cabeza del sorteo fue el número 65, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el cazador. Por otra parte las letras fueron APVW.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Vespertina se realiza a las 18:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 3065
  • 2009
  • 4013
  • 4973

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Vespertina los siguientes números:

  • 9958
  • 3116
  • 7136
  • 9668
  • 2178
  • 6071
  • 5686
  • 0725
  • 2906
  • 9710
  • 3254
  • 5269
  • 7967
  • 5435
  • 5627
  • 1094

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento
    1

    Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento en su casa

  2. Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026
    2

    Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026

  3. Habló el hombre al que se le cayó un vidrio en la cabeza mientras tomaba un café en Palermo
    3

    Habló el hombre al que se le cayó un vidrio en la cabeza mientras tomaba un café en Palermo

  4. Cinematográfica persecución y tiroteo en Merlo: no hubo muertos de milagro
    4

    Cinematográfica persecución y tiroteo en Merlo: no hubo muertos de milagro

Cargando banners ...