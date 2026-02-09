LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Vespertina de hoy, 9 de febrero

Este lunes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 32 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina: los 20 ganadores de hoy, 9 de febrero
Sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina: los 20 ganadores de hoy, 9 de febrero

Este lunes 9 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Vespertina. El número ganador resultó ser el 3132.

La cabeza del sorteo fue el número 32, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el dinero. Por otra parte las letras fueron EHNS.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Vespertina se realiza a las 18:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 3132
  • 1850
  • 5666
  • 0511

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Vespertina los siguientes números:

  • 5871
  • 0373
  • 1793
  • 1550
  • 7410
  • 0831
  • 9787
  • 0700
  • 7582
  • 5565
  • 6004
  • 0872
  • 8463
  • 2965
  • 9451
  • 7475

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Frustran un espectacular robo a un blindado, con escenas de cine
    1

    Frustran un espectacular robo a un blindado en Italia, con escenas de cine

  2. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT
    2

    Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

  3. La impactante presentación de la escudería Cadillac y la demanda de un famoso director de cine por plagio
    3

    La innovadora presentación de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la demanda de Michael Bay

  4. De Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl
    4

    En fotos: de Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl