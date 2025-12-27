Resultados de la Quiniela Plus de hoy, 26 de diciembre
Este viernes se sorteó la Quiniela Plus; controlá tu jugada y enterate si ganaste en el juego de las 8 cifras de la lotería de la Provincia
La Quiniela Plus este viernes 26 de diciembre entregó como ganadores los siguientes números:
Tradicional
04-17-22-23-28-32-39-42-48-50-55-56-61-68-70-71-82-90-92-96.
En la ronda de 8 aciertos este pozo de 49.893.271,92, quedó vacante
La distribución del sorteo de la Quiniela Plus del viernes quedó así:
- Siete aciertos: tuvo ocho ganadores con $1.200.000,00
- Seis aciertos: tuvo 156 ganadores con $30.000,00
- Cinco aciertos: tuvo 1382 ganadores con $3.000,00
¿Cuándo se sortea la Quiniela Plus?
Los números ganadores de la Quiniela Plus son sorteados por la Lotería de la Provincia en conjunto con la Quiniela nocturna, a las 21 h, de lunes a sábados.
¿Cómo se juega a la Quiniela Plus?
El apostador deberá dirigirse a su agencia de lotería y elegir 8 números del 00 al 99; el agenciero a cargo del local guardará la apuesta y le entregará su ticket con los números impresos.
Después del sorteo, el jugador deberá comprobar si dichos números aparecen en la parte final (decenas y unidades) de los números de cuatro cifras que se producen mediante el sorteo. A partir de 5 aciertos, el juego comienza a pagar, alcanzando el premio máximo al tener 8 aciertos, situación en la que el monto del premio se distribuye entre los ganadores con esta cantidad de coincidencias.
La Quiniela Plus tiene un pozo mínimo asegurado de $2.000.000 de pesos, aunque al tratarse de un juego poceado, es decir que su premio se establece a través de un pozo que se genera en parte a través de la recaudación, el monto que se lleve el ganador del juego varía según el sorteo.
El juego además posee otras dos modalidades: Súper Plus y Chance Plus
Super Plus: los números ganadores son las dos primeras cifras (unidad de mil y centena) y se considera ganador con premio a aquel apostador que haya obtenido mayor cantidad de aciertos.
Chance Plus: se toman como números sorteados la dos cifras del medio (la centena y la decena). El juego posee un pozo mínimo asegurado de ochocientos mil pesos ($800.000) para quien acierte todos los números. Además, obtienen premio fijo quienes acierten siete, seis y cinco números.
Ver resultados de la Quiniela Plus
Los resultados de este y otros juegos al azar pueden verseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION