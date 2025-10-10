LA NACION

Resultados de la Quiniela Plus de hoy, 9 de octubre

Este jueves se sorteó la Quiniela Plus; controlá tu jugada y enterate si ganaste en el juego de las 8 cifras de la lotería de la Provincia

¿Cuándo se sortea la Quiniela Plus?

Los números ganadores de la Quiniela Plus son sorteados por la Lotería de la Provincia en conjunto con la Quiniela nocturna, a las 21 h, de lunes a sábados.

¿Cómo se juega a la Quiniela Plus?

El apostador deberá dirigirse a su agencia de lotería y elegir 8 números del 00 al 99; el agenciero a cargo del local guardará la apuesta y le entregará su ticket con los números impresos.

Después del sorteo, el jugador deberá comprobar si dichos números aparecen en la parte final (decenas y unidades) de los números de cuatro cifras que se producen mediante el sorteo. A partir de 5 aciertos, el juego comienza a pagar, alcanzando el premio máximo al tener 8 aciertos, situación en la que el monto del premio se distribuye entre los ganadores con esta cantidad de coincidencias.

La Quiniela Plus tiene un pozo mínimo asegurado de $2.000.000 de pesos, aunque al tratarse de un juego poceado, es decir que su premio se establece a través de un pozo que se genera en parte a través de la recaudación, el monto que se lleve el ganador del juego varía según el sorteo.

El juego además posee otras dos modalidades: Súper Plus y Chance Plus

Super Plus: los números ganadores son las dos primeras cifras (unidad de mil y centena) y se considera ganador con premio a aquel apostador que haya obtenido mayor cantidad de aciertos.

Chance Plus: se toman como números sorteados la dos cifras del medio (la centena y la decena). El juego posee un pozo mínimo asegurado de ochocientos mil pesos ($800.000) para quien acierte todos los números. Además, obtienen premio fijo quienes acierten siete, seis y cinco números.

Ver resultados de la Quiniela Plus

Los resultados de este y otros juegos al azar pueden verseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

