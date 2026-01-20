Resultados de la Quiniela Poceada de hoy, 19 de enero

Este lunes 19 de enero se llevó acabo el sorteo de la Quiniela Poceada, y a la cabeza salió el número 04, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la cama. Por otra parte las letras fueron OCDW

El orden de los números sorteados en la Poceada del lunes son los siguientes:04-05-06-12-17-24-39-40-42-46-49-56-67-70-73-87-90-93-94-95

La distribución del sorteo de la Quiniela Poceada quedó así:

Ocho aciertos: quedó vacante con $767.114.305,55

Siete aciertos: quedó vacante con $4.522.483,44

Seis aciertos: tuvo 23 ganadores con $1.924.461,00

¿Cuándo se sortea la Quiniela Poceada de la Ciudad de Buenos Aires?

Los números de este juego se definen con el último sorteo diario de la Quiniela de la Ciudad, que se lleva a cabo a las 21 horas.

Cómo se juega a la Quiniela Poceada

Como lo indica su nombre, el premio de la Quiniela Poceada se acumula en un pozo sorteo tras sorteo hasta que alguien gana el juego. El valor de la apuesta es de $60.

Para jugar es preciso elegir ocho números en un rango del 00 al 99. El sorteo se resuelve con las veinte posiciones que componen el extracto de la última Quiniela de la Ciudad sorteada en el día.

Los premios se ganan al acertar 6, 7 u 8 cifras. Cada número acertado equivale a un punto; no se consideran los números repetidos en caso de haberlos. Para validar el premio es necesario que la ubicación de los números figure entre las 20 ubicaciones del extracto de la Quiniela de la Ciudad.

¿Dónde ver los resultados de la Quiniela Poceada?

Los números del sorteo de la Quiniela Poceada y de otros juegos pueden seguirse en el monitor de loterías y quinielas de La Nación.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de la Quiniela Poceada?

Las personas que ganen premios a partir del sorteo de la Quiniela Poceada pueden cobrarlos directamente en las agencias autorizadas llevando el boleto ganador.

Los boletos ganadores tienen una validez de 10 días hábiles a partir del día del sorteo y hasta la hora de la realización del sorteo del último día para cobrar.

Los números que resulten de los sorteos de la Quiniela Poceada y otros juegos de azar pueden seguirse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION