LA NACION

Resultados de la Quiniela de la Provincia ronda Matutina de hoy, 11 de octubre

Este sábado se sorteó la Quiniela de la Provincia, en su edición Matutina; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina: los 20 ganadores de hoy, 11 de octubre
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina: los 20 ganadores de hoy, 11 de octubre

Este sábado 11 de octubre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina. El número ganador resultó ser el 9775.

La cabeza del sorteo fue el número 75, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el payaso.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 9775
  • 0881
  • 0967
  • 7728

Luego completan el sorteo de la Quiniela de la Provincia en la ronda Matutina los siguientes números:

  • 2959
  • 3781
  • 7109
  • 7583
  • 2183
  • 0300
  • 2376
  • 6286
  • 2936
  • 0922
  • 7576
  • 7759
  • 5979
  • 4099
  • 5312
  • 6615

¿Cuándo se sortea la Quiniela Múltiple de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires?

Este juego tradicional, administrado por la Lotería de la Provincia, ofrece cuatro sorteos diarios de lunes a sábados. El Primero se realiza a las 11:30; le sigue la ronda matutina a las 14hs. Luego se realizan las rondas del Vespertino a las 17:30 h y por último el Nocturno a las 21 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela Múltiple?

Hay dos tipos de apuestas en esta versión:

  • se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
  • se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Goleador y campeón con tres grandes: su pasión por la F1 y la reveladora charla con Cruyff poco antes de su muerte
    1

    Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”

  2. Quién era el músico y modelo argentino asesinado en México
    2

    Quién era Federico Dorcazberro, el músico y modelo argentino asesinado en México

  3. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    3

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  4. La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en Provincia y no Karen Reichardt
    4

    La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en la Provincia

Cargando banners ...