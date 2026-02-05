LA NACION

Resultados de la Quiniela de la Provincia ronda Matutina de hoy, 5 de febrero

Este jueves se sorteó la Quiniela de la Provincia, en su edición Matutina; controlá tu jugada y enterate si ganaste

Sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina: los 20 ganadores de hoy, 5 de febrero
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina: los 20 ganadores de hoy, 5 de febrero

Este jueves 5 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de la Provincia Matutina. El número ganador resultó ser el 0483.

La cabeza del sorteo fue el número 83, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el mal tiempo.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 0483
  • 0647
  • 1523
  • 9695

Luego completan el sorteo de la Quiniela de la Provincia en la ronda Matutina los siguientes números:

  • 7040
  • 9280
  • 4326
  • 4277
  • 7033
  • 0025
  • 4099
  • 0371
  • 1018
  • 2541
  • 4757
  • 6024
  • 5626
  • 8732
  • 9471
  • 8671

¿Cuándo se sortea la Quiniela Múltiple de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires?

Este juego tradicional, administrado por la Lotería de la Provincia, ofrece cuatro sorteos diarios de lunes a sábados. El Primero se realiza a las 11:30; le sigue la ronda matutina a las 14hs. Luego se realizan las rondas del Vespertino a las 17:30 h y por último el Nocturno a las 21 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela Múltiple?

Hay dos tipos de apuestas en esta versión:

  • se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
  • se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

