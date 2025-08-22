LA NACION

Resultados de la Quiniela de la Provincia ronda Nocturna de hoy, 21 de agosto

Este jueves se sorteó la Quiniela de la Provincia, en su edición Nocturna; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Nocturna: los 20 ganadores de hoy, 21 de agosto
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Nocturna: los 20 ganadores de hoy, 21 de agosto

Este jueves 21 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de la Provincia Nocturna. El número ganador resultó ser el 2050.

La cabeza del sorteo fue el número 50, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el pan.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Nocturna se realiza a las 21:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 2050
  • 8270
  • 0208
  • 6437

Luego completan el sorteo de la Quiniela de la Provincia en la ronda Nocturna los siguientes números:

  • 2437
  • 8092
  • 4813
  • 9594
  • 5135
  • 9674
  • 1190
  • 2150
  • 6307
  • 4895
  • 9879
  • 9476
  • 0817
  • 7850
  • 7259
  • 4864

¿Cuándo se sortea la Quiniela Múltiple de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires?

Este juego tradicional, administrado por la Lotería de la Provincia, ofrece cuatro sorteos diarios de lunes a sábados. El Primero se realiza a las 11:30; le sigue la ronda matutina a las 14hs. Luego se realizan las rondas del Vespertino a las 17:30 h y por último el Nocturno a las 21 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela Múltiple?

Hay dos tipos de apuestas en esta versión:

  • se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
  • se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Crece la escalada por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia, el mensaje de la DEA y la irrupción china
    1

    Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china

  2. Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
    2

    ¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente

  3. Las exigencias que habría puesto Martín Pepa para volver con Pampita
    3

    Las exigencias que habría puesto Martín Pepa para volver con Pampita

  4. Qué pasó en el partido de Independiente y Universidad de Chile
    4

    Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile: esto es lo que hay que saber

Cargando banners ...