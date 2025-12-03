Resultados de la Quiniela de Santa Fe ronda Matutina de hoy, 3 de diciembre

Este miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en su edición Matutina. El número ganador resultó ser el 0070.

La cabeza del sorteo fue el número 70, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el muerto sueño.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Matutina se realiza a las 15:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

0070

7210

6214

2412

Luego completan el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en la ronda Matutina los siguientes números:

2413

9785

1538

6334

2545

0884

4837

1327

7287

5621

7943

6855

0836

6994

7317

6189

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe realiza sorteos 4 veces al día: la Primera a las 12.00 h, más tarde el Matutino de las 14:30 h, seguido de la Vespertina de las 17.30 h y finalmente la Nocturna a las 21.00 h. De estos sorteos resultan los 20 números ganadores de la jornada.

¿Cómo se juega?

La Quiniela de Santa Fe dispone el sorteo de la siguiente forma: se giran en simultáneo cinco bolilleros; cuatro de ellos contienen esferas de goma con números del 1 al 9, estos se usan para determinar las 4 cifras que componen a los números premiados. El bolillero restante contiene bolillas numeradas del 1 al 20, y se usa para determinar la posición, y por ende el valor, de los números resultantes.

¿Cómo se apuesta en la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe se juega apostando una determinada cantidad de dinero a números que van de 1 a 4 cifras y se ubican en lugares diferentes del ticket. El juego permite dos tipos de apuestas:

Apuestas directas al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras.

Apuestas en redoblonas, que consiste en una jugada combinada en la cual se apuesta a dos (2) números distintos o a un mismo número debiendo figurar en este último caso como mínimo dos (2) veces en el extracto dentro de los lugares de ubicación elegidos.

¿Cómo seguir el juego en la Quiniela de Santa Fe?

Los resultados de la Quiniela de Santa Fe y de otras loterías y juegos pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION