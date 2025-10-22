LA NACION

Resultados de la Quiniela de Santa Fe ronda Previa de hoy, 22 de octubre

Este miércoles se sorteó la Quiniela de Santa Fe, en su edición Previa; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela de Santa Fe Previa: los 20 ganadores de hoy, 22 de octubre
Sorteo de la Quiniela de Santa Fe Previa: los 20 ganadores de hoy, 22 de octubre

Este miércoles 22 de octubre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 4299.

La cabeza del sorteo fue el número 99, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el hermano.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 4299
  • 1477
  • 5028
  • 2129

Luego completan el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en la ronda Previa los siguientes números:

  • 7338
  • 5438
  • 3053
  • 6316
  • 9261
  • 8495
  • 1065
  • 3606
  • 0892
  • 6718
  • 2284
  • 9784
  • 3638
  • 6443
  • 7513
  • 7978

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe realiza sorteos 4 veces al día: la Primera a las 12.00 h, más tarde el Matutino de las 14:30 h, seguido de la Vespertina de las 17.30 h y finalmente la Nocturna a las 21.00 h. De estos sorteos resultan los 20 números ganadores de la jornada.

¿Cómo se juega?

La Quiniela de Santa Fe dispone el sorteo de la siguiente forma: se giran en simultáneo cinco bolilleros; cuatro de ellos contienen esferas de goma con números del 1 al 9, estos se usan para determinar las 4 cifras que componen a los números premiados. El bolillero restante contiene bolillas numeradas del 1 al 20, y se usa para determinar la posición, y por ende el valor, de los números resultantes.

¿Cómo se apuesta en la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe se juega apostando una determinada cantidad de dinero a números que van de 1 a 4 cifras y se ubican en lugares diferentes del ticket. El juego permite dos tipos de apuestas:

  • Apuestas directas al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras.
  • Apuestas en redoblonas, que consiste en una jugada combinada en la cual se apuesta a dos (2) números distintos o a un mismo número debiendo figurar en este último caso como mínimo dos (2) veces en el extracto dentro de los lugares de ubicación elegidos.

¿Cómo seguir el juego en la Quiniela de Santa Fe?

Los resultados de la Quiniela de Santa Fe y de otras loterías y juegos pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo
    1

    Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo

  2. Este país europeo necesita ingenieros, desarrolladores de software y médicos
    2

    El embajador de Suecia en la Argentina reveló qué talentos necesitan y cómo buscar trabajo allá

  3. El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones
    3

    El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones

  4. El cambio total de postura de Colapinto sobre su rebeldía tras una charla “muy seria” con el jefe de Alpine
    4

    El cambio de postura de Franco Colapinto después de una charla “muy seria” con el jefe de Alpine

Cargando banners ...