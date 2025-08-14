LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 14 de agosto

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 7395

Top 5:

  • 7395
  • 7256
  • 6437
  • 9563
  • 9571

Top 20: 7395, 7256, 6437, 9563, 9571, 2697, 8295, 8514, 8348, 7785, 1359, 2077, 0319, 8282, 5170, 0139, 8162, 7362, 7424, 7351

Diccionario de los sueños: 95 > los anteojos

10:00 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:30 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 14 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    1

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

  2. La mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
    2

    Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”

  3. La reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol
    3

    “Lo notaba preocupado”: la reacción de Cristian Graf cuando los albañiles comenzaron a trabajar y la obsesión por un árbol

  4. El Gobierno convalidó una “súper tasa”, pero sólo renovó el 61% de lo que le vence
    4

    El Gobierno convalidó una “súper tasa”, pero sólo renovó el 61% de lo que le vence

Cargando banners ...