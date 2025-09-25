Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 25 de septiembre

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 8371

Top 5:

8371

9835

8337

4271

5637

Top 20: 8371, 9835, 8337, 4271, 5637, 4684, 5544, 1702, 8409, 8353, 3144, 5664, 1545, 6195, 3308, 1598, 7648, 5622, 8692, 2407

Diccionario de los sueños: 71 > el excremento

10:00 | Cuál es el plazo para cobrar un premio

Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.

09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 25 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: