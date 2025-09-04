Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 4 de septiembre

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 9355

Top 5:

9355

1520

5253

1321

1707

Top 20: 9355, 1520, 5253, 1321, 1707, 7317, 7541, 7905, 1085, 2161, 4619, 0005, 1595, 5338, 7207, 8143, 9264, 4631, 3920, 8666

Diccionario de los sueños: 55 > la música

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 6056

Top 5:

6056

5172

2347

7199

7165

Top 20: 6056, 5172, 2347, 7199, 7165, 0195, 2797, 2095, 1495, 1072, 2170, 7101, 7577, 3146, 2403, 3791, 9419, 4707, 4571, 9136

Diccionario de los sueños: 56 > la caída

10:00 | ¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?

Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:

00: Los huevos

01: El agua

02: El niño

03: San Cono

04: La cama

05: El gato

06: El perro

07: El revólver

08: El incendio

09: El arroyo

10: El cañón

11: El minero

12: El soldado

13: La yeta

14: El borracho

15: La niña bonita

16: El anillo

17: La desgracia

18: La sangre

19: El pescado

20: La fiesta

21: La mujer

22: El loco

23: El cocinero

24: El caballo

25: La gallina

26: La misa

27: El peine

28: Los cerros

29: San Pedro

30: Santa Rosa

31: La luz

32: El dinero

33: Cristo

34: La cabeza

35: El pajarito

36: La castaña

37: El dentista

38: Las piedras

39: La lluvia

40: El cura

41: El cuchillo

42: Las zapatillas

43: El balcón

44: La cárcel

45: El vino

46: Los tomates

47: El muerto

48: Muerto que habla

49: La carne

50: El pan

51: El serrucho

52: Madre e hijo

53: El barco

54: La vaca

55: La música

56: La caída

57: El jorobado

58: El ahogado

59: Las plantas

60: La virgen

61: Escopetas

62: La inundación

63: El casamiento

64: El llanto

65: El cazador

66: Las lombrices

67: La mordida

68: Los sobrinos

69: Los vicios

70: Muerto sueño

71: Excremento

72: La sorpresa

73: El hospital

74: Gente negra

75: Los besos

76: Las llamas

77: Pierna mujer

78: La ramera

79: El ladrón

80: La bocha

81: Las flores

82: La pelea

83: Mal tiempo

84: La iglesia

85: La linterna

86: El humo

87: Los piojos

88: El Papa

89: La rata

90: El miedo

91: El excusado

92: El médico

93: El enamorado

94: El cementerio

95: Los anteojos

96: El marido

97: La mesa

98: La lavandera

99: El hermano

09:30 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 4 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.