Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 4 de septiembre
Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 9355
Top 5:
- 9355
- 1520
- 5253
- 1321
- 1707
Top 20: 9355, 1520, 5253, 1321, 1707, 7317, 7541, 7905, 1085, 2161, 4619, 0005, 1595, 5338, 7207, 8143, 9264, 4631, 3920, 8666
Diccionario de los sueños: 55 > la música
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 6056
Top 5:
- 6056
- 5172
- 2347
- 7199
- 7165
Top 20: 6056, 5172, 2347, 7199, 7165, 0195, 2797, 2095, 1495, 1072, 2170, 7101, 7577, 3146, 2403, 3791, 9419, 4707, 4571, 9136
Diccionario de los sueños: 56 > la caída
10:00 | ¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?
Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
09:30 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 4 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
