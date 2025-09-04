LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 4 de septiembre

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 9355

Top 5:

  • 9355
  • 1520
  • 5253
  • 1321
  • 1707

Top 20: 9355, 1520, 5253, 1321, 1707, 7317, 7541, 7905, 1085, 2161, 4619, 0005, 1595, 5338, 7207, 8143, 9264, 4631, 3920, 8666

Diccionario de los sueños: 55 > la música

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 6056

Top 5:

  • 6056
  • 5172
  • 2347
  • 7199
  • 7165

Top 20: 6056, 5172, 2347, 7199, 7165, 0195, 2797, 2095, 1495, 1072, 2170, 7101, 7577, 3146, 2403, 3791, 9419, 4707, 4571, 9136

Diccionario de los sueños: 56 > la caída

10:00 | ¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?

Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:

  • 00: Los huevos
  • 01: El agua
  • 02: El niño
  • 03: San Cono
  • 04: La cama
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El revólver
  • 08: El incendio
  • 09: El arroyo
  • 10: El cañón
  • 11: El minero
  • 12: El soldado
  • 13: La yeta
  • 14: El borracho
  • 15: La niña bonita
  • 16: El anillo
  • 17: La desgracia
  • 18: La sangre
  • 19: El pescado
  • 20: La fiesta
  • 21: La mujer
  • 22: El loco
  • 23: El cocinero
  • 24: El caballo
  • 25: La gallina
  • 26: La misa
  • 27: El peine
  • 28: Los cerros
  • 29: San Pedro
  • 30: Santa Rosa
  • 31: La luz
  • 32: El dinero
  • 33: Cristo
  • 34: La cabeza
  • 35: El pajarito
  • 36: La castaña
  • 37: El dentista
  • 38: Las piedras
  • 39: La lluvia
  • 40: El cura
  • 41: El cuchillo
  • 42: Las zapatillas
  • 43: El balcón
  • 44: La cárcel
  • 45: El vino
  • 46: Los tomates
  • 47: El muerto
  • 48: Muerto que habla
  • 49: La carne
  • 50: El pan
  • 51: El serrucho
  • 52: Madre e hijo
  • 53: El barco
  • 54: La vaca
  • 55: La música
  • 56: La caída
  • 57: El jorobado
  • 58: El ahogado
  • 59: Las plantas
  • 60: La virgen
  • 61: Escopetas
  • 62: La inundación
  • 63: El casamiento
  • 64: El llanto
  • 65: El cazador
  • 66: Las lombrices
  • 67: La mordida
  • 68: Los sobrinos
  • 69: Los vicios
  • 70: Muerto sueño
  • 71: Excremento
  • 72: La sorpresa
  • 73: El hospital
  • 74: Gente negra
  • 75: Los besos
  • 76: Las llamas
  • 77: Pierna mujer
  • 78: La ramera
  • 79: El ladrón
  • 80: La bocha
  • 81: Las flores
  • 82: La pelea
  • 83: Mal tiempo
  • 84: La iglesia
  • 85: La linterna
  • 86: El humo
  • 87: Los piojos
  • 88: El Papa
  • 89: La rata
  • 90: El miedo
  • 91: El excusado
  • 92: El médico
  • 93: El enamorado
  • 94: El cementerio
  • 95: Los anteojos
  • 96: El marido
  • 97: La mesa
  • 98: La lavandera
  • 99: El hermano

09:30 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 4 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
