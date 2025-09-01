Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 1 de septiembre
Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 5377
Top 5:
- 5377
- 8707
- 4389
- 0281
- 0569
Top 20: 5377, 8707, 4389, 0281, 0569, 9303, 1328, 5349, 0058, 1738, 6549, 9089, 8299, 3129, 5004, 5157, 3866, 3976, 3562, 0520
Diccionario de los sueños: 77 > las piernas
10:00 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
09:30 | ¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 1 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
