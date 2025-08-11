Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 11 de agosto
Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 5150
Top 5:
- 5150
- 1968
- 7406
- 9758
- 1581
Top 20: 5150, 1968, 7406, 9758, 1581, 4078, 9670, 1354, 5484, 9870, 3553, 2397, 3357, 0536, 7276, 7735, 6061, 3994, 7491, 6741
Diccionario de los sueños: 50 > el pan
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 4555
Letras: O, W, W, X
Top 5:
- 4555
- 0743
- 6934
- 3475
- 1238
Top 20: 4555, 0743, 6934, 3475, 1238, 5038, 9916, 3994, 0259, 1213, 0289, 7734, 7799, 3477, 5154, 5157, 4771, 5919, 7847, 1471
Diccionario de los sueños: 55 > la música
10:00 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 11 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
