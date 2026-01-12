LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 12 de enero

Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

09:30 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 12 de enero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania hay miles de personas sin luz ni agua”
    1

    Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”

  2. El índice más reducido en ocho años: el logro que celebrará Milei y el porqué de las dudas del mercado
    2

    La inflación más baja en ocho años: el logro que celebrará Milei y el porqué de las dudas del mercado

  3. Un policía frustró el robo a un comercio, le quitó el arma a un delincuente y mató a su cómplice
    3

    Un policía frustró el robo a un comercio, le quitó el arma a un delincuente y mató a su cómplice

  4. Edulcorantes, ultraprocesados y lácteos, tres ejes del debate para las nuevas guías alimentarias argentinas
    4

    Para 2027: edulcorantes, ultraprocesados y lácteos, tres ejes del debate para las nuevas guías alimentarias argentinas

Cargando banners ...