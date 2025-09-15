Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 15 de septiembre

10:00 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 15 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.