Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 27 de octubre

Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 9862

Top 5:

  • 9862
  • 7180
  • 5788
  • 1568
  • 0094

Top 20: 9862, 7180, 5788, 1568, 0094, 2301, 9740, 7019, 6051, 9612, 9879, 2682, 6224, 0787, 3729, 9943, 1561, 3096, 5726, 3497

Diccionario de los sueños: 62 > la inundación

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad

El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 7820

Letras: A, F, G, V

Top 5:

  • 7820
  • 2914
  • 5052
  • 1418
  • 2258

Top 20: 7820, 2914, 5052, 1418, 2258, 8229, 9098, 1254, 1714, 6116, 7193, 9380, 8479, 1633, 1651, 1718, 9906, 4534, 9601, 1994

Diccionario de los sueños: 20 > la fiesta

10:00 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:30 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 27 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
