Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 27 de octubre
Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 9862
Top 5:
- 9862
- 7180
- 5788
- 1568
- 0094
Top 20: 9862, 7180, 5788, 1568, 0094, 2301, 9740, 7019, 6051, 9612, 9879, 2682, 6224, 0787, 3729, 9943, 1561, 3096, 5726, 3497
Diccionario de los sueños: 62 > la inundación
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7820
Letras: A, F, G, V
Top 5:
- 7820
- 2914
- 5052
- 1418
- 2258
Top 20: 7820, 2914, 5052, 1418, 2258, 8229, 9098, 1254, 1714, 6116, 7193, 9380, 8479, 1633, 1651, 1718, 9906, 4534, 9601, 1994
Diccionario de los sueños: 20 > la fiesta
10:00 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería
Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.
09:30 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 27 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.