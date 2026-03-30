Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 30 de marzo
Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
Cómo se calculan los premios de la quiniela
La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:
- Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor
- Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor
- Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor
- Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 30 de marzo. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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