Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 25 de noviembre
Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:00 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
09:30 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 25 de noviembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
