Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 26 de agosto

Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 4245

Top 5:

  • 4245
  • 7391
  • 0410
  • 4402
  • 2576

Top 20: 4245, 7391, 0410, 4402, 2576, 6723, 4085, 1183, 1113, 6827, 8292, 1237, 6088, 1104, 5939, 8646, 4365, 3243, 9956, 4231

Diccionario de los sueños: 45 > el vino

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 4029

Top 5:

  • 4029
  • 2992
  • 0973
  • 6272
  • 2998

Top 20: 4029, 2992, 0973, 6272, 2998, 5275, 5284, 1596, 2824, 9092, 0409, 9257, 4437, 3633, 8088, 8253, 5229, 2060, 3560, 5007

Diccionario de los sueños: 29 > San Pedro

10:00 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

  • 00: Águila
  • 01: Víbora
  • 02: Cachorros
  • 03: Tordo
  • 04: Gusano
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El zorro
  • 08: Lagarto
  • 09: Anguila
  • 10: Burro
  • 11: Cebra
  • 12: El mono
  • 13: La plaga
  • 14: Peludo
  • 15: Gacela
  • 16: Ciempiés
  • 17: La lechuza
  • 18: Garrapatas
  • 19: Los peces
  • 20: La mariposa
  • 21: La gallina
  • 22: Los patitos
  • 23: Perdiz
  • 24: El caballo
  • 25: El pavo
  • 26: El canguro
  • 27: Medusa
  • 28: Vizcacha
  • 29: El cangrejo
  • 30: Liebre
  • 31: Cascarudos
  • 32: La mosca
  • 33: Cordero
  • 34: Ñandú
  • 35: El pichón
  • 36: Ballena
  • 37: Pirañas
  • 38: Cabra
  • 39: El toro
  • 40: Los cisnes
  • 41: Avispas
  • 42: Pavo real
  • 43: El sapo
  • 44: Oso hormiguero
  • 45: Toro
  • 46: La manada
  • 47: Cigüeña
  • 48: Loro
  • 49: Camello
  • 50: Foca
  • 51: Hormigas
  • 52: Delfín
  • 53: Golondrina
  • 54: Vaca
  • 55: Canario
  • 56: Mosquitos
  • 57: Pulpo
  • 58: Buitre
  • 59: Caracol
  • 60: Hornero
  • 61: Tortuga
  • 62: Garza
  • 63: Lobo
  • 64: Cocodrilo
  • 65: Tigre
  • 66: Lombrices
  • 67: Tiburón
  • 68: La esponja
  • 69: Camaleón
  • 70: Flamenco
  • 71: Cerdos
  • 72: Hipopótamo
  • 73: Cucaracha
  • 74: Arañas
  • 75: Pingüino
  • 76: Escorpión
  • 77: Conejo
  • 78: Las pulgas
  • 79: Cuervo
  • 80: El oso
  • 81: Zorrino
  • 82: Los gallos
  • 83: Ardilla
  • 84: Abejas
  • 85: Bichitos
  • 86: Cardinal
  • 87: Piojos
  • 88: León
  • 89: Ratas
  • 90: Vampiro
  • 91: Colibrí
  • 92: Avestruz
  • 93: Palomas
  • 94: La rana
  • 95: Carancho
  • 96: Elefante
  • 97: El grillo
  • 98: Pelícano
  • 99: Jirafa

09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 26 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
