10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 4245

Top 5:

4245

7391

0410

4402

2576

Top 20: 4245, 7391, 0410, 4402, 2576, 6723, 4085, 1183, 1113, 6827, 8292, 1237, 6088, 1104, 5939, 8646, 4365, 3243, 9956, 4231

Diccionario de los sueños: 45 > el vino

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 4029

Top 5:

4029

2992

0973

6272

2998

Top 20: 4029, 2992, 0973, 6272, 2998, 5275, 5284, 1596, 2824, 9092, 0409, 9257, 4437, 3633, 8088, 8253, 5229, 2060, 3560, 5007

Diccionario de los sueños: 29 > San Pedro

10:00 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 26 de agosto

00: Águila

01: Víbora

02: Cachorros

03: Tordo

04: Gusano

05: El gato

06: El perro

07: El zorro

08: Lagarto

09: Anguila

10: Burro

11: Cebra

12: El mono

13: La plaga

14: Peludo

15: Gacela

16: Ciempiés

17: La lechuza

18: Garrapatas

19: Los peces

20: La mariposa

21: La gallina

22: Los patitos

23: Perdiz

24: El caballo

25: El pavo

26: El canguro

27: Medusa

28: Vizcacha

29: El cangrejo

30: Liebre

31: Cascarudos

32: La mosca

33: Cordero

34: Ñandú

35: El pichón

36: Ballena

37: Pirañas

38: Cabra

39: El toro

40: Los cisnes

41: Avispas

42: Pavo real

43: El sapo

44: Oso hormiguero

45: Toro

46: La manada

47: Cigüeña

48: Loro

49: Camello

50: Foca

51: Hormigas

52: Delfín

53: Golondrina

54: Vaca

55: Canario

56: Mosquitos

57: Pulpo

58: Buitre

59: Caracol

60: Hornero

61: Tortuga

62: Garza

63: Lobo

64: Cocodrilo

65: Tigre

66: Lombrices

67: Tiburón

68: La esponja

69: Camaleón

70: Flamenco

71: Cerdos

72: Hipopótamo

73: Cucaracha

74: Arañas

75: Pingüino

76: Escorpión

77: Conejo

78: Las pulgas

79: Cuervo

80: El oso

81: Zorrino

82: Los gallos

83: Ardilla

84: Abejas

85: Bichitos

86: Cardinal

87: Piojos

88: León

89: Ratas

90: Vampiro

91: Colibrí

92: Avestruz

93: Palomas

94: La rana

95: Carancho

96: Elefante

97: El grillo

98: Pelícano

99: Jirafa

09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 26 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

Previa: 10:15 h.

El Primero: 12:00 h.

Matutina: 15:00 h.

Vespertina: 18:00 h.

Nocturna: 21:00 h.