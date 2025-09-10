LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 10 de septiembre

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 0263

Top 5:

  • 0263
  • 3262
  • 7860
  • 7080
  • 2299

Top 20: 0263, 3262, 7860, 7080, 2299, 4877, 7469, 2100, 4018, 0345, 1886, 6955, 0991, 3181, 4937, 1253, 9374, 5434, 6182, 2785

Diccionario de los sueños: 63 > el casamiento

10:00 | ¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 10 de septiembre
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 10 de septiembre

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

09:30 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 10 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. De las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
    1

    En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

  2. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    2

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

  3. Dibu Martínez y sus salvadas, el único punto alto de la selección ¡con 12 reprobados!
    3

    Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto

  4. De Narváez y Magrini: dos nombres raros, dos apellidos de polo y dos carreras deportivas por construir
    4

    Abierto de Jockey Club: Paco de Narváez y Kristos Magrini, con apellidos de polo e historias por escribir

Cargando banners ...