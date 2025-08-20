LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 20 de agosto

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 7950

Top 5:

  • 7950
  • 6592
  • 5010
  • 4144
  • 2826

Top 20: 7950, 6592, 5010, 4144, 2826, 7123, 1133, 4534, 3412, 0077, 3213, 8618, 1687, 1200, 3084, 4622, 4316, 5152, 2751, 0240

Diccionario de los sueños: 50 > el pan

10:00 | ¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

09:30 | Cómo se calculan los premios de la quiniela

La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:

  • Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor
  • Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor
  • Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor
  • Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 20 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
