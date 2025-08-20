Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 20 de agosto
Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
- 1 minuto de lectura'
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7950
Top 5:
- 7950
- 6592
- 5010
- 4144
- 2826
Top 20: 7950, 6592, 5010, 4144, 2826, 7123, 1133, 4534, 3412, 0077, 3213, 8618, 1687, 1200, 3084, 4622, 4316, 5152, 2751, 0240
Diccionario de los sueños: 50 > el pan
10:00 | ¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
09:30 | Cómo se calculan los premios de la quiniela
La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:
- Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor
- Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor
- Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor
- Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 20 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.