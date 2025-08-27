LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 27 de agosto

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

09:30 | ¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 27 de agosto
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 27 de agosto

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 27 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. El US Open, el Grand Slam donde ya no rige la etiqueta del tenis y que desata exabruptos
    1

    La etiqueta del tenis ya no rige en el US Open y algunos jugadores quieren que sea la norma

  2. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    2

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

  3. El músico que la dejó por teléfono, su relación más tóxica y el actor que no soportó su fama
    3

    Taylor Swift: el músico que la dejó por teléfono, su relación más tóxica y el actor que no soportó su fama

  4. Cuál es el número que mira el Gobierno en tiempos de un dólar volátil
    4

    Dólar volátil: por qué los $1460 es el número en el que piensa el Gobierno

Cargando banners ...