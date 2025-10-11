Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, sábado 11 de octubre
Este sábado se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 8815
Top 5:
- 8815
- 3959
- 5228
- 5752
- 3307
Top 20: 8815, 3959, 5228, 5752, 3307, 2176, 2253, 7853, 1025, 5080, 2959, 4557, 1821, 7391, 2881, 1877, 0892, 2242, 3784, 7628
Diccionario de los sueños: 15 > la niña bonita
10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba
El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7484
Top 5:
- 7484
- 9819
- 8988
- 0115
- 3069
Top 20: 7484, 9819, 8988, 0115, 3069, 0357, 8830, 5068, 8919, 7542, 2395, 3856, 6012, 8234, 9273, 4389, 0417, 1335, 7555, 5646
Diccionario de los sueños: 84 > la iglesia
10:00 | Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
09:30 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?
Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este sábado 11 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
