Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, sábado 13 de septiembre
Este sábado se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
- 1 minuto de lectura'
10:30 | Empezó el sorteo Previa de quiniela
El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
10:00 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?
Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.
09:30 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería
Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.
09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este sábado 13 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
- 1
- 2
¿Cuáles son los barrios de Caba donde más bajó el precio de las propiedades en septiembre 2025?
- 3
La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos
- 4
Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming