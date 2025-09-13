LA NACION

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, sábado 13 de septiembre

Este sábado se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

10:30 | Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

10:00 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

09:30 | Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este sábado 13 de septiembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
