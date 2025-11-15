10:00 | Cómo se calculan los premios de la quiniela

La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, sábado 15 de noviembre

Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor

Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor

Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor

Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor

09:30 | Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

00: Raúl - Dora

01: Norma

02: Mariano - Ana

03: Nicolás

04: Mónica

05: Esteban

06: Ramón - Ema

07: Graciela

08: Eduardo

09: Teresa

10: Norberto

11: Javier - Nadia

12: Domingo

13: Claudia

14: Néstor

15: Cristina

16: Osvaldo

17: Margarita

18: Julio - Perla

19: Alfonso

20: Viviana

21: Carmen

22: Francisco

23: Juana

24: Luis - Iris

25: Victoria

26: Pablo - Hilda

27: Eusebio

28: Isabel - Rodrigo

29: Gabriel

30: Lucía

31: Alicia - Alfredo

32: Pedro - Sandra

33: José - Alba

34: Manuel

35: Rafael - Rocío

36: Alberto

37: Carlos

38: Víctor - Lía

39: Cecilia - Nora

40: Héctor - Fabiana

41: Jorge

42: Félix - Gladys

43: Antonio

44: Estela

45: Juan - Ruth

46: Vicente

47: Clemente

48: Miguel

49: Romina

50: Natalia

51: Lucas

52: Liliana

53: Florencia

54: Lorenzo

55: Matilde

56: Lidia - Rubén

57: Agustín

58: Damián

59: Josefa - David

60: María - Facundo

61: Bernardo

62: Ignacio

63: Mirta

64: Regia - Hernán

65: Leonardo

66: Adriana

67: Rosa - Horacio

68: Diego - Elba

69: Laura - Emilio

70: Felipe

71: Abel

72: Martín

73: Sebastián

74: Ricardo - Olga

75: Armando

76: Roberto - Karen

77: Clara

78: Enrique

79: Oscar - Valeria

80: Fernando

81: Angélica

82: Soledad

83: Beatriz

84: Cayetano

85: Guillermo

86: Mario

87: Dante

88: Ezequiel

89: Gonzalo

90: Andrés

91: Arturo

92: Gastón

93: Hugo

94: Omar

95: Fabián

96: Gustavo

97: Marta

98: Vilma

99: Daniel

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este sábado 15 de noviembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: